A Erba si può uscire per acquistare minimo 8 prodotti: ecco quali e dove

A Erba si può uscire di casa per acquistare almeno 8 prodotti, altrimenti si potrebbe incappare in una multa salata. Le disposizioni del sindaco Veronica Airoldi erano state rese note qualche giorno fa e ora il primo cittadino ha voluto chiarire ai suoi cittadini per quali merci di può uscire, dove si possono acquistare, e quando.

Le disposizioni del sindaco di Erba

Con l’Ordinanza n. 18/2020 il sindaco ha stabilito che è ammesso sul territorio comunale “lo spostamento delle persone fisiche per recarsi a fare la spesa, solo per l’acquisto di almeno 8 prodotti alimentari e non alimentari purché rientranti nelle categorie merceologiche di cui all’allegato 1 del D.P.C.M. del 10 aprile 2020 e al punto A) dell’Ordinanza regionale n. 528 dell’ 11 aprile 2020.”

“Per agevolare i Cittadini, si riassumono nella seguente tabella i generi non alimentari consentiti e i limiti dettati dall’Ordinanza regionale – hanno spiegato dall’Amministrazione comunale – I prodotti possono essere acquistati anche in punti di vendita diversi. Gli scontrini devono essere conservati per attestare, in caso di controllo, la data e l’ora degli acquisti al fine di dimostrare che sono stati effettuati nel corso di un’unica uscita dalla propria abitazione”. L’ordinanza è in vigore fino al 3 maggio.