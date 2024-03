A fuoco la cabina elettrica di Appiano Gentile: paese senza corrente

Oggi, martedì 12 marzo 2024, i Vigili del fuoco del comando di Como e del distaccamento di Appiano Gentile sono dovuti intervenire proprio ad Appiano per spegnere un incendio che si era generato all'interno della cabina elettrica del paese, quella lungo la strada provinciale Lomazzo-Bizzarone.

L'intervento

I pompieri sono intervenuti immediatamente nel primo pomeriggio di oggi provvedendo a domare le fiamme e mettere in sicurezza la zona. Le cause dell'incendio sono ancora da chiarire, ma quello che è certo è che ci sono state ripercussioni in tutto il paese: gran parte di Appiano, infatti, riscontra la mancanza di energia elettrica.

I tecnici sono al lavoro per risolvere al più presto il problema e riportare la situazione alla normalità.