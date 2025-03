A processo il marocchino che cercò di accoltellare l'ex fidanzata: ha scelto il rito abbreviato

In precedenza, dopo averla aspettata fuori dal posto di lavoro, le aveva gettato addosso dell'acido

Di nuovo in aula, con l'accusa di tentato omicidio

Ha scelto il rito abbreviato Said Cherrah, il 26enne di origini marocchine che lo scorso dicembre aveva accoltellato alla schiena l'ex fidanzata erbese nel parcheggio di un centro commerciale di Giussano. A gennaio, i giudici di Como lo avevano già condannato a 11 anni di reclusione per aver gettato dell'acido addosso alla ragazza mentre si trovava fuori dal suo posto di lavoro, a Erba, nel novembre del 2023. E ora dovrà tornare in aula, con una nuova accusa: tentato omicidio.

Il processo si terrà al Tribunale di Monza

Questa volta Cherrah dovrà difendersi davanti al tribunale di Monza per l'aggressione compiuta il 9 dicembre scorso. Il fatto era avvenuto nel parcheggio di un centro commerciale di Giussano: aveva seguito l'ex fidanzata, poi l'aveva fermata per chiederle conferma della fine della loro storia. Alla risposta affermativa dell'erbese, l'aveva prima aggredita poi aveva cercato di strangolarla. Infine, l'aveva accoltellata alle spalle.

Rito abbreviato discusso a giugno

La Procura, nei confronti del giovane, aveva chiesto il giudizio immediato, ma l’imputato ha scelto il rito alternativo, che verrà discusso a giugno davanti al gup Angela Colella. La vittima era stata aggredita in pieno giorno dal nordafricano, che aveva approfittato di un permesso dagli arresti domiciliari per raggiungerla in Brianza, dove l’ha picchiata e accoltellata. La stessa ragazza ha dovuto subire ulteriori minacce anche in aula di tribunale, dove il giovane, a seguito del verdetto di colpevolezza per la prima aggressione, le aveva promesso che prima o poi, una volta uscito, l’avrebbe ammazzata.