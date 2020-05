A Tavernerio e Lipomo cimiteri aperti dal 4 maggio

A Tavernerio, dal 4 maggio, riaprono i cimiteri e la passeggiata “Linea del Tram”. Lo ha comunicato il sindaco Mirko Paulon.

A Tavernerio cimiteri aperti dal 4 maggio

A partire da lunedì 4 maggio, anche a Tavernerio, come ad Albavilla , riapriranno i cimiteri e la passeggiata “Linea del tram”, purché si rispettino le norme di distanziamento e di uso delle mascherine. Per parchi comunali e aree giochi si dovrà però ancora attendere fino al 17 maggio, mentre è stata prorogata fino alla stessa data l’ordinanza che sospende il disco orario per i parcheggi in paese.

“Dal 4 maggio riaprono i cimiteri di Tavernerio-Solzago e Ponzate e la passeggiata “Linea del Tram” – spiega il sindaco Paulon – con le precauzioni necessarie in questo periodo di emergenza. Nei prossimi giorni saranno pubblicate le ordinanze e comunicate le modalità di accesso ai cimiteri e alla passeggiata Linea del Tram. Verrà prorogata fino al 17 maggio compreso l’ordinanza di chiusura delle aree giochi e dei parchi comunali. Verrà prorogata fino al 17 maggio compreso l’ordinanza che sospende il disco orario per i parcheggi presenti sul territorio comunale. Per cimitero e linee tram sarà obbligatorio l’uso di mascherine”.

Anche a Lipomo cimiteri aperti dal 4 maggio

Anche il camposanto di Lipomo riaprirà dal 4 maggio, come ha comunicato il sindaco Alessio Cantaluppi. L’accesso sarà consentito esclusivamente nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di distanziamento sociale, divieto di assembramento e utilizzo di dispositivi di protezione individuale.