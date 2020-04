A Villa San Benedetto sono 129 i pazienti positivi: altri 19 operatori guariti sono rientrati in servizio

La Rsa di Albese con Cassano, Villa San Benedetto Menni, vede la luce. E’ stata tra le strutture per anziani più colpite del territorio comasco e finalmente comincia a organizzarsi per tornare alla normalità.

A Villa San Benedetto sono 129 i pazienti positivi

“Si prosegue nella somministrazione dei tamponi al personale e, alla data odierna, sono rientrati in servizio 19 operatori negativizzati – hanno esordito i vertici della struttura la superiora Agata Villadoro e il direttore generale Mario Sesana – Siamo lieti di poter dichiarare che grazie alle misure di protezione adottate e al corretto e puntuale utilizzo dei DPI distribuiti al personale, da oltre 15 giorni non sono state registrate assenze per malattia. Questo elemento ci rincuora in quanto dato oggettivo di aver intrapreso la via corretta per frenare il contagio”.

“Sono in corso altresì i tamponi di verifica di negativizzazione anche per gli ospiti ricoverati – prosegue la nota della struttura sanitaria – A fronte dei 152 tamponi effettuati, sono presenti in struttura 129 ospiti ancora positivi al tampone. Tutti attualmente asintomatici/paucisintomatici o clinicamente guariti. Nessun ospite risulta attualmente con supporto ventilatorio”.

Si pensa alla Fase 2: al via la sanificazione

“Nell’ottica dell’avvio della seconda fase, abbiamo proceduto con la sanificazione di 4mila mq della struttura: un primo passo per poter avviare prime azioni di ritorno alla quotidianità precedente all’emergenza sanitaria – sottolineano dalla Rsa – Il reparto di Riabilitazione Specialistica Psichiatrica sta andando proprio in questa direzione: sono stati individuati precisi requisiti e adottati protocolli specifici per l’accettazione di nuovi pazienti provenienti direttamente dai ricoveri acuti degli SPDC con tampone negativo già effettuato prima del trasferimento nella nostra struttura”.