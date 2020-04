I Nas a Villa San Benedetto, la Rsa: “Non hanno riscontrato violazioni”. Sono 14 i decessi per Covid

IN queste settimane la Rsa di Albese con Cassano, Villa San Benedetto Menni, è stata certamente la situazione più preoccupante sul territorio comasco. I tamponi positivi tra gli ospiti infatti hanno raggiunto il totale di 118.

A fare il punto della situazione è sono ivertici della struttura, suor Agata Villadoro e il direttore generale Mario Sesana.

“14 decessi possono essere attribuiti con certezza a Covid-19, per 7 non è stato possibile ricondurli direttamente al virus, mentre per 6 ci si può esprimere con certezza rispetto all’assenza di legami con coronavirus. Certamente la scomparsa degli ospiti è dolorosa per tutti noi e non ci sono parole per descrivere la sofferenza dei loro familiari che non hanno potuto porgere loro nemmeno l’ultimo saluto”.