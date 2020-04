Coronavirus, ad Albese il bilancio dei contagi sale a 151

Coronavirus, ad Albese è sempre più grave il bilancio dei contagi: sono 151 i casi di contagio in paese.

A rendere nota la situazione di oggi, giovedì 16 aprile, è il Comune con una comunicazione ufficiale. Il totale dei casi di Covid-19 in paese è salito a 151, dei quali 118 a Villa San Benedetto Menni, 7 alla Rsa Ida Parravicini di Persia, 6 a Villa Santa Chiara, 9 pazienti a domicilio, 4 persone ricoverate in altre strutture e 7 deceduti. 14 pazienti si trovano in quarantena fiduciaria domiciliare.

Dal canale ufficiale del Comune di Albese, il sindaco Carlo Ballabio ha espresso preoccupazione per l’elevato numero di casi: “La situazione presenta senza dubbio numeri importanti. Analizzando i dati la gran parte dei casi è inserito in strutture protette. Le 9 persone positive che stanno seguendo l’isolamento a domicilio sono tutti casi originati dalla professione esercitata dai soggetti coinvolti (tutti dipendenti di strutture sanitarie o RSA). Ne consegue che in paese non vi sono casi positivi che possano far pensare a un’origine imprecisata.

Resta la preoccupazione per i dipendenti delle varie strutture. Questi soggetti frequentando ambienti con contagiati e corrono rischi sia a livello personale, che per la possibilità di contagiare altri soggetti. Tutte le realtà coinvolte, direttamente contattate, assicurano il rispetto di tutti i protocolli previsti sia per il comportamento interno che esterno alla struttura da parte dei dipendenti. Questo costituisce la principale garanzia per tutti”.

Coronavirus, numerosi i contagi nelle Rsa del territorio

La situazione delle Rsa del territorio si fa sempre più preoccupante e numerosi sono i casi di coronavirus registrati nei giorni scorsi, non solo a Villa San Benedetto ma anche a Porta Spinola di Mariano e alle Rsa Fondazione Borletti e Istituto Galetti di Arosio. Alla Casa di riposo Villa Clarice di Cermenate sono 21 i casi di coronavirus, tutti asintomatici , mentre a Lezzeno sono 18 i casi nella Rsa Villa Citterio.