Cermenate, 21 positivi alla casa di riposo ma sono tutti asintomatici.

Il tema del contagio da Covid-19 nelle case di riposo è di scottante attualità. Diverse le strutture in Lombardia dove il virus ha fatto capolino mietendo vittime tra la popolazione più fragile a questa malattia. Colpite anche delle strutture nella nostra provincia: Como, Albese con Cassano, Arosio, Bellagio, Lezzeno.

A dare notizia di positivi all’interno della Rsa Villa Clarice di Cermenate è il sindaco Luciano Pizzutto: “Dopo lo scandalo nelle case di riposo di cui abbiamo avuto notizia in questi giorni, tutte le strutture devono effettuare i tamponi. Si sta partendo da quelle di carattere privato, per poi passare alle altre. Anche nella casa di riposo sul territorio di Cermenate è stato fatto il tampone a tutti gli ospiti e sono risultati 21 casi di positivi ma sono asintomatici. Non hanno nulla, non manifestano alcun sintomo e stanno benissimo”.

Il sindaco infatti ha parlato con il direttore della struttura nella giornata di ieri, 15 aprile 2020. Il sindaco inoltre ha parlato con il responsabile delle case di riposo di Lomazzo e Bregnano, convenzionata con il Comune di Cermenate, e aggiunge: “Anche li stanno tutti bene ma lì non sono ancora stati effettuati i test”.