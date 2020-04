Case di riposo, la Gdf in Regione. 5 Stelle: “La giunta lombarda collabori”, Fontana replica: “La collaborazione è massima”

La Guardia di Finanza questa mattina, mercoledì 15 aprile 2020, si è recata negli uffici di Palazzo Lombardia. Le Fiamme Gialle, da quanto riporta l’Ansa, stanno effettuando delle acquisizioni di documenti negli uffici della Regione nell’ambito dell’inchiesta che vede al centro il Pio Albergo Trivulzio e altre Rsa milanesi per la gestione di ospiti anziani e pazienti nell’emergenza Coronavirus.

LEGGI ANCHE –> Covid-19, aumentano i contagi nelle Rsa: ad Albese 108 casi, ma colpite anche Mariano, Bellagio e Arosio

Inoltre in questi giorni il Nas di Milano ha controllato 600 strutture, trovando irregolarità nel 17% dei casi Nell’ambito di competenza del Nucleo dei Carabinieri c’è anche la provincia di Como.

“Mi auguro che dalla Giunta regionale ci sia piena e totale collaborazione con le forze dell’ordine che stanno facendo opportune verifiche su quello che è successo nei ricoveri per anziani. È d’obbligo, nell’interesse dei lombardi, fare totale chiarezza e trasparenza sulla correttezza delle azioni della Regione per far fronte all’emergenza – ha commentato Marco Fumagalli, capogruppo del M5S Lombardia – Solo ieri il capogruppo della Lega al Pirellone Anelli si diceva stufo degli ispettori dello Stato. Mi auguro che si ricreda, i controlli in un momento così drammatico sono sinonimo di maggiori garanzie per i cittadini”.