Il giovane, insieme a due coetanei, aveva cercato di rapinare tre ragazzi più grandi lo scorso ottobre, da lì era scaturita una rissa nella quale il 19enne venne colpito da un fendente

Avevano cercato di farsi consegnare denaro da tre ragazzi più grandi di loro. Al loro rifiuto però era scoppiata una violenta colluttazione con calci, pugni e spinte dove un 19enne rimase ferito all’addome per una coltellata.

Accoltellò un 19enne dopo una tentata rapina, arrestato 16enne

Per questo motivo nella giornata di ieri, mercoledì 27 maggio, i Carabinieri della Compagnia di Cantù hanno dato esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per un 16enne, già detenuto per un’altra vicenda, con l’accusa di tentata rapina e lesioni personali e denunciato altri due coetanei per gli stessi reati.

La misura, emessa dal GIP presso il Tribunale per i Minorenni di Milano su richiesta della Procura della Repubblica minorile, è scaturita dalle indagini avviate dai Carabinieri della Compagnia a seguito di un’aggressione avvenuta nella sera del 24 ottobre 2025, presso il parco pubblico “Don Gnocchi” di Cantù ai danni di tre giovani.

La dinamica dei fatti

Le attività investigative condotte dai militari dell’Arma, sotto la direzione della Procura minorile, hanno consentito di individuare elementi a carico del 16enne e di due coetanei, indagati in stato di libertà per gli stessi reati, i quali, quella sera, travisati con scaldacollo, dopo aver minacciato tre giovani, dai 19 ai 20 anni, intimando di consegnare del denaro, al loro rifiuto, avrebbero dato corso a una violenta colluttazione, colpendoli con calci, pugni e spinte.

In particolare è stato accertato che il 16enne, destinatario della misura in carcere, nel corso dell’aggressione, con un coltello, aveva ferito all’addome una delle vittime. Nella circostanza, delle 3 vittime, riuscite a dileguarsi, il giovane colpito dalla coltellata e un altro, colpito dalle percosse, avevano riportato lesioni guaribili in 12 giorni.