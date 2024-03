Accusa un malore in casa: grave donna di 70 anni

Oggi, venerdì 1 marzo 2024, ad Appiano Gentile, in via Como, una donna di 70 anni ha accusato un malore improvviso mentre era all'interno della sua abitazione.

L'intervento di Vigili del fuoco e sanitari

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del fuoco di Appiano che per soccorrere la donna hanno dovuto entrare nell'abitazione attraverso una finestra. La donna, trovata riversa a terra, è risultata subito in gravi condizioni di salute. Dopo le prime manovre, infatti, è stata affidata al personale sanitario del 118 che è rientrato in ospedale con la massima urgenza.