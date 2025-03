Ad Appiano si beve solo responsabilmente: ok il "Wine Festival", ma con l’etilometro

Appiano... a tutto vino. Non senza i controlli di sicurezza: alcol test gratuito in piazza Libertà.

L'iniziativa con l'etilometro

"Appiano Wine Festival" è l’iniziativa pensata dall’Amministrazione comunale, in collaborazione con "Confesercenti". Bere poco, bere bene e farlo responsabilmente, seguendo i consigli dell’assessore allo Sport, Turismo, Politiche giovanili e Comunicazione Davide Belluschi, fautore dell’evento in programma per domenica 30 marzo giunto, seppur riveduto e corretto, alla seconda edizione. Belluschi, infatti, ha scelto una formula consolidata come quella dello street food per avvicinare anche i ragazzi, maggiorenni ovviamente, a un consumo consapevole delle bevande alcoliche.

"Iniziativa di sensibilizzazione"

"Credo sia una bella iniziativa - spiega l’assessore - da una parte andare incontro ai tanti appassionati di vino ma, dall’altro, sensibilizzare sul bere con responsabilità". Particolarità della manifestazione, sarà la presenza di un apposito stand della Polizia locale di Appiano Gentile. All’interno, gli agenti accoglieranno i partecipanti che vorranno sottoporsi, gratuitamente, all’alcol test. "Ci sarà, ovviamente, la dovuta privacy - prosegue Belluschi - e auspico che nessuno decida di mettersi in auto dopo aver bevuto ma, in ogni caso, se qualcuno dovesse avere dei dubbi potrà fugarli grazie a questa iniziativa". C’è poi un aspetto di sensibilizzazione. "Ci si potrà facilmente rendere conto di cosa comporta bere e ci si potrà quindi accorgere dei rischi per se stessi e anche nei confronti delle altre persone".