Addio a Eva, il sindaco proclama il lutto cittadino

A Merone il sindaco Alfredo Fusi proclama il lutto cittadino per la scomparsa di Eva Ghiglietti.

Comunità in lutto

Due comunità unite nel dolore per la scomparsa della giovane Eva Ghiglietti, 14 anni. A Merone, l’ordinanza del sindaco Alfredo Fusi proclama il lutto cittadino per sabato 31 gennaio, giorno dei funerali in chiesa parrocchiale dei Santi Giacomo e Filippo alle 15, preceduti alle 14.30 dal rosario. In segno di cordoglio, le bandiere del palazzo comunale e delle scuole del paese saranno esposte a mezz’asta.

Il messaggio del sindaco

Queste le parole del primo cittadino: