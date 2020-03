Addio a Franca Maltecca, oggi benedizione della salma al cimitero con diretta Facebook

Addio a Franca Maltecca: cordoglio eccezionale suscitato dalla scomparsa della dipendente del Comune di Olgiate Comasco. Oggi, mercoledì 18 marzo 2020, la benedizione della salma al cimitero.

Addio Franca: un grande abbraccio in diretta Facebook

L’emergenza sanitaria che sta attanagliando tutto il territorio nazionale ha imposto anche lo stop a qualsiasi celebrazione religiosa. Non essendo possibile celebrare il funerale, la famiglia di Franca Maltecca, affiancata dall’amico Ezio Bertani, fa comunque in modo che la benedizione della salma possa essere seguita tramite una diretta Facebook. Per chi volesse, per i molti che dalla giornata di ieri hanno espresso il proprio cordoglio e la vicinanza ai familiari, la benedizione potrà essere seguita collegandosi alla pagina Facebook di Marco Cesana, marito di Franca.

Una donna dolce e battagliera

Sposa e mamma, Franca Maltecca lascia in tutti un ricordo dolcissimo e la grande lezione data affrontando la malattia contro cui combatteva da anni. Il suo sorriso, la sua gentilezza, la disponibilità dimostrata in ogni occasione sono tesoro prezioso per la moltitudine di persone che ha incontrato lungo il suo cammino terreno.