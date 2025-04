Addio a Franco Coppo, titolare di Pipa Castello

"Un artigiano appassionato, un uomo gentile, capace di parlare di pipe come si parla della vita". Così la famiglia ha ricordato Franco Coppo, 85 anni, titolare della storica azienda canturina Pipa Castello.

Addio all'imprenditore Franco Coppo

"Un maestro silenzioso, un signore con la S maiuscola, che ha dedicato ogni gesto alla bellezza del lavoro fatto con il cuore", ha continuato la famiglia. La storia ha avuto inizio 17 maggio del 1947, da un artigiano, Carlo Scotti, che creò con le sue mani una pipa straordinaria. All'interno della bottega in via Fossano sono nate pipe passate nelle mani di Sandro Pertini, Lucio Dalla ed Enzo Bearzot, solo per citarne alcuni. Nel 2019, proprio con la pipa realizzata per Pertini nel 1982, Coppo è stato protagonista della trasmissione televisiva Rai, "I soliti ignoti".

Sabato i funerali

Sarà possibile rendere omaggio a Coppo venerdì 18 aprile dalle 10 alle 18 all'interno della sua stessa bottega, in via Fossano 44. I funerali si terranno sabato 19 aprile alle 14 nella chiesa di San Giorgio, a Como, città dove viveva.