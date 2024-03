Una vita trascorsa a combattere per i propri ideali e per i diritti degli altri lavoratori: si è spento a 68 anni il grandatese Luigi Frangi.

Addio a Luigi Frangi, storico sindacalista e consigliere comunale a Grandate

Uno volto storico per la comunità di Grandate, ma anche in tutta la provincia di Como per il suo impegno come sindacalista. Classe 1955, papà del giovane Michele, ha trascorso la vita tra le fila della Cgil. Nella vita non si è tirato indietro neppure di fronte all'impegno politico e amministrativo. Nel 2019 infatti si era candidato tra le fila della civica "Con Grandate" a sostegno di quello che sarebbe diventato il sindaco Alberto Peverelli.

Inizialmente non eletto, aveva però deciso, malgrado la malattia lo avesse già colpito, di mettersi a disposizione della maggioranza e del paese all'inizio dello scorso anno. Con l'addio dal Consiglio comunale da parte dell'ex sindaco Monica Luraschi, nel mese di aprile fu lui a subentrare come consigliere di maggioranza.

Aveva esordito sedendosi per la prima volta in Consiglio comunale sottolineando che "è per me un onore essere qui". Aveva quindi condiviso con il Consiglio comunale e il pubblico presente un aneddoto: "Ho chiesto al sindaco se i consiglieri comunali dovessero giurare sulla Costituzione italiana quando vengono eletti, ma mi è stato detto che non è previsto. Io però ho deciso di farlo comunque, l'ho fatto a casa prima di venire qui e per me ha un grandissimo valore".

Il cordoglio del paese

Bandiera a mezz'asta in Municipio e parole di grande stima da parte di tutta l'Amministrazione.

"Era una persona apprezzata per il suo impegno sociale e politico. Interpretando il sentimento dell'intero paese, il sindaco e l'Amministrazione esprimono vicinanza al figlio e ai suoi cari, a manifestazione della stima sempre nutrita durante il mandato percorso insieme quale compagno di viaggio concreto e rigoroso". Anche dalle opposizioni parole di grande riguardo nel confronti "dell'avversario". "Sapevo, perché me lo aveva confidato qualche settimana fa, che andava male e gli avevo promesso tante preghiere - è stato il primo commento del consigliere di minoranza, Dario Lucca - E' stato il mio primo vero avversario politico più corretto, più leale e più amico. Ci messaggiavamo spesso e proprio mercoledì scorso gli avevo presentato il mio primo giovane candidato. La sua non risposta è stata il segnale che valeva l'addio che ci eravamo già scambiati. Ciao Luigi".

Il funerale di Luigi Frangi, che da qualche anno aveva perso l'amata moglie Patrizia Baitieri, verrà celebrato oggi, lunedì 4 marzo 2024, a partire dalle 14.30 nella chiesa parrocchiale di San Bartolomeo a Grandate.