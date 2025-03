Addio a Roberto Bertaggia, oggi la cerimonia funebre a Guanzate

E’ giunto il momento del saluto. Per i familiari e per chiunque conosceva e apprezzava Roberto Bertaggia, 36 anni, inghiottito dall’oceano durante una passeggiata sugli scogli a Porto.

I funerali di Roberto Bertaggia

Le esequie saranno celebrate nella mattinata di oggi, sabato primo marzo, nella chiesa di Santa Maria Assunta di Guanzate. Alle 10.30, nell’edificio di culto del centro paese, sarà recitato il rosario, per poi procedere, alle 11, con la funzione. Le spoglie dello sfortunato giovane, originario di Veniano, sono state rimpatriate dal Portogallo nella notte di mercoledì scorso, accompagnate dai familiari.

Il dramma in portogallo

Una tragedia che ha sconvolto l’intera provincia di Como, avvenuta nel pomeriggio di sabato 15 febbraio in Portogallo, dove Roberto Bertaggia era in vacanza con un’amica. Quel maledetto giorno, in prossimità del faro di Felgueiras, a Foz do Douro, un’onda improvvisa ha sovrastato la scogliera che stava percorrendo Roberto, portandoselo via. A nulla sono valse le immediate ricerche, che hanno visto la mobilitazione di Vigili del fuoco e Guardia costiera. Roberto è stato portato via dall’oceano, così come le speranze di poterlo ritrovare vivo. Il suo corpo è stato ritrovato solo due giorni dopo, lunedì 17 febbraio, avvistato dal personale di un peschereccio di passaggio al largo, che ha avvertito, per il successivo recupero, la stazione di salvataggio di Leixões.