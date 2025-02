Travolto da un'onda a Porto, un peschereccio ha ritrovato un corpo in mare

Un peschereccio avrebbe ritrovato un corpo al largo di Porto, potrebbe essere quello di Roberto Bertaggia, 36 anni, originario di Veniano, travolto da un'onda nel pomeriggio di sabato 15 febbraio.

Trovato un corpo in mare

A dare notizia del ritrovamento di un corpo è stata l'Autoritade Maritima Nacional con una nota che riportiamo nella sua integrità: "Foi esta tarde encontrado um corpo ao largo de Vila do Conde, que tudo indica ser do homem de 36 anos, de nacionalidade italiana, que se encontra desaparecido desde o passado dia 15 de fevereiro, depois de ter sido arrastado por uma onda enquanto caminhava sozinho no molhe norte da barra do Douro, no Porto. Na sequência de um alerta pelas 15h32, através de uma embarcação de pesca, a informar para um corpo à deriva, deslocaram-se de imediato para o local tripulantes da Estação Salva-vidas de Leixões e elementos do Comando Local da Polícia Marítima da Póvoa de Varzim e Vila do Conde. À chegada ao local, a Polícia Marítima recolheu o corpo e transportou-o para o cais de Vila do Conde. Foi efetuado o auto de verificação do óbito pelo Delegado de Saúde e, após contacto com o Ministério Público, o corpo foi transportado para o Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses do Porto pelos elementos dos Bombeiros Voluntários de Vila do Conde. O Comando Local da Polícia Marítima da Póvoa de Varzim e Vila do Conde tomou conta da ocorrência".​

Sostanzialmente, "A seguito dell'allarme lanciato alle 15.32 (di ieri, lunedì 17 febbraio, Ndr) da un peschereccio che segnalava un corpo alla deriva, i membri dell'equipaggio della stazione di salvataggio di Leixões e i membri del comando locale della polizia marittima di Póvoa de Varzim e Vila do Conde sono immediatamente accorsi sul posto. All'arrivo sul posto, la Polizia marittima ha raccolto il corpo e lo ha trasportato al molo di Vila do Conde. Il delegato alla sanità ha redatto un verbale di accertamento della morte e, dopo il contatto con il Pubblico ministero, la salma è stata trasportata all'Istituto Nazionale di Medicina Legale e Scienze Forensi di Porto da membri dei Vigili del fuoco volontari di Vila do Conde. Il Comando Locale della Polizia Marittima di Póvoa de Varzim e Vila do Conde si è preso carico dell'incidente".

In attesa del riconoscimento

Il riconoscimento non è ancora avvenuto, per cui si resta in attesa di capire se, effettivamente, il corpo sia quello di Bertaggia. I familiari sono in stretto contatto con la Farnesina. Bertaggia trovava in vacanza in Portogallo. Secondo quanto è stato possibile ricostruire, sabato 15 febbraio, era in compagnia di un'amica nelle vicinanze del faro di Felgueiras, a Foz do Douro, a Porto. Erano partiti insieme venerdì. Una passeggiata che si è trasformata in tragedia quando un'onda lo ha travolto, facendolo cadere in acqua.