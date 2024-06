Addio al prezioso volontario Marino Della Marta

Lutto a Olgiate Comasco per la scomparsa di Marino Della Marta: addio al prezioso volontario.

La famiglia e il negozio, il volontariato e la disponibilità costante

Marino Della Marta ha concluso alle 9.25 di sabato 15 giugno il suo laborioso cammino terreno, all’età di 78 anni. Commerciante in pensione, lascia la moglie Laura, le figlie Luisella e Lorena e le amate nipoti. Una famiglia unita e con la mano tesa al prossimo. Alpino e dal 1981 colonna dell’associazione L’Alveare, impegnato a favore del tempo libero delle persone disabili.

Cordoglio e gratitudine

Commozione tra i molti che, appresa la scomparsa di Della Marta, ne hanno sottolineato la dedizione al sodalizio fondato dal compianto Felice Albonico. Tra le parole di cordoglio, quelle della stessa associazione e di alcuni suoi soci, oltre che del sindaco Simone Moretti.

Impegno sociale

Sempre presente, nei momenti più importanti della comunità olgiatese. Accanto ai suoi amici dell’associazione L’Alveare in occasione dei pellegrinaggi di San Gerardo a Monza, solo per fare un esempio. Da commerciante, per anni attivo con la macelleria: un negozio dove qualità e cortesia sono state veramente di casa.