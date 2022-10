Addio al sommozzatore 41enne Fabio Livio, i ricordi dopo la tragedia di ieri, domenica 23 ottobre 2022.

Addio al sommozzatore 41enne Fabio Livio: i ricordi della Croce Rossa e del Rovascio

Il giovane, impiegato nella tabaccheria del padre a Tavernerio, viveva proprio nel comune comasco. Era molto conosciuto per via del suo impegno nel tessuto sociale del paese: volontario della Croce Rossa e "storico" giocatore dell'Asd Rovascio, era attivo in numerose realtà. A piangerlo, nelle scorse ore, sono stati tanti concittadini sconvolti per l'improvvisa tragedia.

Il ricordo della Croce Rossa

"Fabio, sei stato per tutti un punto di riferimento insostituibile, un compagno di squadra leale e puntuale, un amico sincero e presente. Il commissario, i vertici tutti, i volontari e i dipendenti dl Comitato di Como, delle sedi di Lipomo, Como e San Fedele Intelvi, si stringono al dolore della famiglia e degli amici del nostrp volontario Fabio Livio".

Queste le parole affidate dal Comitato di Como della Croce Rossa in ricordo del giovane.

Il ricordo della Asd Rovascio

"Oggi abbiamo perso il nostro guerriero, quella persona su cui potevi sempre contare, quell'amico di cui ti potevi sempre fidare, quel compagno di squadra che in campo sputava sempre sangue per questa maglia! Ti promettiamo che lotteremo come hai sempre fatto tu per il nostro Rovascio, siamo sicuri che sarai sempre con noi, in ogni partita, al nostro fianco, dal primo all'ultimo minuto, e che continuerai a non tirare mai indietro la gamba! Ciao Fabio, ci mancherai!".

Questo è il ricordo commosso rivolto dai compagni di squadra della Asd Rovascio, in cui il giovane giocava già da molti anni.