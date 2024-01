Addio don Lino Magni, sacerdote originario di Lurate Caccivio

Grazie don Lino per il percorso di fede di questi anni con tutta la comunità e con ciascuno di noi. Grazie per la tua testimonianza di sacerdote discepolo e amico di Cristo Gesù. Dal cielo prega per tutti noi! Uniamoci nella preghiera per accompagnarlo nel suo viaggio verso la Casa del Padre".

Lutto per la scomparsa di don Lino Magni, sacerdote originario di Lurate Caccivio

Con queste parole la parrocchia di Santa Valeria di Seregno ha ricordato in queste ore don Lino Magni, scomparso ieri, lunedì 8 gennaio, all'età di 93 anni. Don Lino, originario di Lurate Caccivio, nel comasco, è stata una figura di primaria importanza per la comunità cristiana di Seregno, in particolare della parrocchia di Santa Valeria dove è stato sacerdote fino al 2009. Anno in cui ha lasciato l'incarico, senza però abbandonare la città che fin dal 1978 lo aveva adottato.

Il ricordo del sindaco di Seregno

A ricordare la figura del sacerdote in queste ore è stato anche il sindaco di Seregno, Alberto Rossi:

"Don Lino Magni si è congedato per sempre dalla città e dalla sua amata parrocchia di Santa Valeria. Una notizia che lascia in tantissimi un velo di malinconia, per un sacerdote che ha vissuto a Seregno 45 anni e che ha accompagnato la vita di almeno tre generazioni di parrocchiani".

"Questa foto - ricorda il primo cittadino Rossi in un lungo post di ricordo su Facebook - è un bellissimo ricordo di una serata di poco più di tre anni fa, quando andai alla celebrazione che a Santa Valeria gli avevano organizzato per il novantesimo compleanno. Eravamo in emergenza pandemica, ma i tanti suoi amici non avevano voluto rinunciare ad un momento di festa, che si era celebrato sul sagrato del Santuario di Santa Valeria".