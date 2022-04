Addio Elide Greco: il cordoglio della politica

Addio a Elide Greco, originaria di Villa Guardia e residente a Olgiate Comasco, recentemente premiata da Regione Lombardia per il suo inclusivo progetto delle coperte per l’emergenza freddo. La sua scomparsa a 55 anni lascia un dolore immenso in più comunità, nelle persone che ha aiutato con grande amore e anche nelle Istituzioni, che in lei vedevano un modello di cittadina esemplare.

Tra i primi a ricordarla è stato Simone Moretti, sindaco di Olgiate Comasco, il suo comune di residenza.

La nostra Elide Greco ci ha lasciati. Potrebbe bastare solo un “GRAZIE di tutto” per ricordarla…ma credo che non sarebbe rispettoso nei suoi confronti. Lei, una vera forza della natura, amante della vita, sportiva, con la sua bella Famiglia intorno ed ancora tante ma tante idee e progetti da portare avanti. Eri con noi la notte del 2016 con la vittoria delle elezioni, sei stata con noi appassionata e trascinante anche questa volta con tuo nipote Simone Greco. L’ultima volta che ci siamo visti è stato il mese scorso in una bellissima giornata in Provincia a Como dove tutti i presenti…ed eravamo veramente tanti, hanno reso omaggio a te ed alla tue preziose collaboratrici del progetto delle Sferruzzattici di Como nel ricordo di Don Roberto. Quando ti ho fatto i complimenti (ma non era difficile) per la grinta e la tenacia con la quale stavi portando avanti anche questo progetto…mi hai fatto notare che non era solo merito tuo. Certo… ma serve sempre un trascinatore, un leader che in silenzio (ma non troppo) stimola tutti a fare del proprio meglio. Anche la tua Olgiate ha avuto l’occasione di renderti omaggio e di ringraziarti per la sensibilità dimostrata nei confronti dei più fragili. Ora ai piani alti, assieme a Don Roberto, continuerete a tessere quei sottili e colorati Fili di speranza che ci legano e che ci terranno uniti nel tuo ricordo. Buon viaggio Elide!