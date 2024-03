Adesso c'è l'ufficialità: ecco il nuovo comandante della Polizia locale

Adesso c'è l'ufficialità: Valeria Giudici nominata nuovo comandante della Polizia locale di Olgiate Comasco.

Incarico ufficiale

Dopo l'uscita di scena del precedente comandante, Ezio Villa, che alla fine dello scorso mese di febbraio ha lasciato il Comune olgiatese per entrare in servizio a Cuggiono (Milano), l'Amministrazione comunale ufficializza la promozione di Valeria Giudici. "Buon lavoro al nuovo comandante della nostra Polizia locale - le parole del sindaco Simone Moretti - In servizio al Comune di Olgiate Comasco dal 2009, olgiatese, era vicecomandante del Corpo di Polizia locale fin dal 2015".

La scelta

Il primo cittadino motiva la scelta come una vera e propria promozione sul campo. "Oltre alle indiscusse capacità e qualità etiche e morali, c'è una grande conoscenza del territorio. La capacità di lavorare di squadra e in collaborazione con i sodalizi e le associazioni olgiatesi, come più volte dimostrato in questi anni, la rendono la persone più adatta per ricoprire un ruolo tutt'altro che semplice come comandante del Corpo di Polizia locale olgiatese".

Il problema: organico ridotto

Restano alcune criticità da risolvere: in primis l'organico sottodimensionato e le carenze della videosorveglianza. "I problemi legati all'organico ci sono ancora - ammette il sindaco - ma grazie alla collaborazione di tutti e insieme si può iniziare un altro capitolo e un ottimo lavoro. Permettetemi un riconoscimento personale al merito: le persone per bene, capaci e ricche di umanità anche nell'affrontare le sfide più difficili meritano di essere valorizzate e premiate con ruoli di responsabilità. Buon lavoro comandante".