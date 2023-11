Aggressione a Fino Mornasco: dipendente comunale gli consegna lo sfratto, lui la prende a schiaffi

Schiaffeggiata all’uscita dal lavoro: è quanto accaduto a una dipendente del Comune di Fino Mornasco nei giorni scorsi. Un episodio gravissimo di cui si è reso protagonista un uomo di origini tunisine di 58 anni da tempo ospitato in una delle case di proprietà comunale vista la precaria condizione economica.

La ricostruzione

L’uomo è un volto noto in Comune; da tempo infatti è seguito per la sua precaria condizione economica dall’Ufficio Servizi alla Persona di Villa Mambretti, ma da quanto ricostruito non sarebbe mai stato collaborativo né desideroso di uscire dalla sua situazione. Risultando inquilino moroso, in quanto negli ultimi mesi non avrebbe provveduto ad adempiere al pagamento delle spese legate alle rate del canone d’affitto e alle diverse utenze, il Comune è arrivato allo sfratto.

La consegna all’inquilino della notifica di sfratto per morosità avrebbe scatenato la violenza dell’uomo. A quel punto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Fino Mornasco che hanno provveduto a denunciare in stato di libertà per lesioni personali e violenza o minaccia ad un pubblico ufficiale il 58enne straniero.