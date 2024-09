Aggressione in piazza, "meeting" sicurezza

Calcio in faccia per vendetta, mandibola rotta e colpevole individuato: Ora il focus è puntato sulla questione piazza Libertà. Dopo l'aggressione ai danni di Kara Lo Amath, senegalese di 40 anni, "meeting" sicurezza per vagliare una serie di ipotesi in grado blindare il salotto buono della città.

Si vagliano ipotesi in materia di sicurezza

Il primo cittadino chiarisce che, in ogni caso, non intende intervenire con ordinanze restrittive. "Ci sono delle problematiche ma non sono legate all’aggressione. Più che altro sono di convivenza: gli schiamazzi delle persone in piazza, di sera e di notte, infastidiscono i residenti. E’ lo scotto da pagare per essere riusciti a far diventare il centro di Appiano un polo attrattore. C’è poi la questione delle segnalazioni relative a presunte gare clandestine, con auto che sfrecciano a velocità sostenuta. Mi sto confrontando con gli altri membri di Giunta per capire come intervenire, in modo da prendere una decisione collegiale".