Al Parco Ubuntu un evento pensato dai giovani, per i giovani

Al Parco Ubuntu di Castello, frazione di Lurate Caccivio, un evento pensato dai giovani, per i giovani.

Il Parco Ubuntu spalanca i cancelli

Venerdì 27 agosto, alle 20.30, prenderà il via la prima edizione di un evento annuale pensato dai giovani per i giovani: "Summer Leaves".

"Questo evento è frutto di un primo dialogo cercato dall’Amministrazione comunale di Lurate Caccivio con le associazioni giovanili presenti sul territorio - spiega il vicesindaco Isabella Dominioni, che ha seguito il progetto insieme al consigliere alle Politiche giovanili Donatella Agosto - Nello specifico i pionieri di questo evento sono: Il parco Ubuntu, dove si terrà l’evento, che sapete già essere una zona verde interamente creata e gestita da un gruppo di giovani. We For the Plant Network: studenti uniti per il clima che ci aiuteranno a capire quanto non sia più procrastinabile affrontare il problema clima e che con ogni nostro gesto possiamo fare molto. Croce rossa taliana, comitato di Lurate Caccivio e i suoi giovani che, insieme, ci ricorderanno quanto è importante donare. Ad allietare ancora di più la nostra serata ci sarà chiaramente della musica: I Cactus e Ilià. Ci teniamo a sottolineare che questi giovani musicisti non proporranno cover, ma solo musica propria". Oltre alla musica saranno offerte anche bevande grazie alla presenza dell'Encuentro, instancabile e sempre attiva bottega di commercio equo e solidale, e del Birrificio Sociale di Malnate con le sue birre artigianali. Obbligatorio green pass e mascherina.