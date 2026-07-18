Alla Sos Lurago d’Erba riconosciuta la cittadinanza onoraria

Per la prima volta, da quando sono stati istituiti i riconoscimenti civici del Comune di Inverigo, tra le candidature presentate è stata proposta anche l’attribuzione della cittadinanza onoraria: sarà conferita alla Sos Lurago d’Erba.

Approvazione all’unanimità

Nell’ultima seduta del Consiglio comunale di Inverigo, è stato deliberato il conferimento della cittadinanza onoraria alla Sos Lurago d’Erba , riconoscendo il prezioso servizio che svolge a favore del nostro territorio con professionalità, umanità e instancabile spirito di volontariato. La cittadinanza onoraria alla Sos di Lurago d’Erba è stata votata all’unanimità. “È significativo che questa candidatura riguardi proprio la Sos di Lurago d’Erba: una realtà fatta di persone che ogni giorno mettono il proprio tempo, le proprie competenze e il proprio cuore al servizio degli altri. Un’associazione che, pur avendo sede in un Comune vicino, è profondamente legata anche alla nostra comunità” il commento di Francesca Sormani, presidente del Consiglio comunale.

Domenica 19 la consegna

La cittadinanza verrà consegnata domenica 19 luglio alle 18.45 in piazza Ugo Foscolo in occasione dei festeggiamenti della Madonna del Carmine. Oltre alla cittadinanza onoraria verranno insigniti delle benemerenze civiche “Il Gigante d’Oro”: Dino Citterio, per il suo straordinario impegno nella ricerca, tutela e divulgazione della storia di Inverigo; Natale Galli, per aver fatto dello sport uno strumento di educazione, inclusione e crescita e Leo Valli, per aver portato il nome di Inverigo oltre i confini del territorio grazie al suo talento e alla sua creatività.