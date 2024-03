Allarme truffe a Cassina Rizzardi, il sindaco allerta i cittadini

Allarme truffe con la scusa dell'acqua inquinata a Cassina Rizzardi.

A mettere in guardia i cittadini è stato il primo cittadino Piergiorgio Bonino.

"Siamo stati informati della presenza di truffatori sul nostro territorio che si spacciano per vigili urbani. Si avvicinano alle case e chiedono di raccogliere l'oro da allontanare da campioni d'acqua o gas per presunte contaminazioni. Vi preghiamo di fare molta attenzione e di non accettare questi sopralluoghi. I nostri vigili urbani non richiedono mai questo tipo di operazioni senza preavviso ufficiale. Questa è una truffa pericolosa e potrebbe mettere a rischio la vostra sicurezza e quella dei vostri familiari. Vi chiediamo di diffondere questa informazione tra i vostri vicini e di contattare immediatamente le autorità competenti se notate qualcosa di sospetto. La sicurezza della nostra comunità è una priorità assoluta e dobbiamo lavorare insieme per proteggerla. Grazie per la vostra collaborazione".