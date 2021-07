Allarme truffe: anziana derubata da falsi agenti di Polizia locale

Allarme truffe, anziana derubata a Olgiate Comasco. caso segnalato dal Controllo del vicinato attivo in città.

Allarme truffe, presa di mira una persona anziana

E' successo nei giorni scorsi in via San Giorgio, strada interessata da un'ordinanza di stop alla viabilità per la presenza del cantiere di realizzazione del collettore fognario. Come veicolato dall'informazione del Cdv olgiatese, la truffa, purtroppo, è andata a segno. Lo stratagemma per derubare una donna di 85 anni è stato quello di presentarsi a casa fingendosi personale della Polizia locale e facendo credere alla malcapitata che fosse in corso una fuga di gas, per cui era necessario mettere al sicuro gioielli e denaro, poi, però arraffati dai malviventi.

Danni per circa 3mila euro

L'allarme del Controllo del vicinato, oltre all'episodio in via San Giorgio, che ha causato danni per circa 3mila euro tra preziosi e denaro rubati, fa riferimento anche a una truffa tentata a Bregnano nei giorni scorsi: i delinquenti hanno provato il trucco dell'incidente del falso nipote, ma la persona anziana presa di mira non è cascata nel tranello.