Allarme truffe: falso addetto dell'acquedotto e raggiro delle monetine

Allarme truffe a Olgiate Comasco: in azione un falso addetto dell'acquedotto e una donna che ha raggirato la sua vittima col tranello delle monetine.

Truffe, attenti a chi si spaccia per tecnico dell'acqua

Il primo episodio risale a venerdì 8 marzo, è accaduto in via Cellini: un finto tecnico dell'acquedotto ha approcciato una coppia di anziani, chiedendo di effettuare un controllo sul contatore. Poi ha cercato di entrare nell'abitazione ma a quel punto non gli è stato permesso di accedere. Mossa fondamentale, capito che la trappola non era riuscita, lo sconosciuto si è allontanato di tutta fretta su un'automobile.

Il raggiro delle monete cadute a terra

Altro episodio nella mattinata di sabato 9 marzo: a farne le spese, purtroppo, una 72enne olgiatese, presa di mira da una donna. Avvicinatasi all'auto della vittima, la sconosciuta ha segnalato alla malcapitata che alcune monetine le erano cadute dalla tasca. A quel punto la 72enne è scesa dall'abitacolo per dare un'occhiata. Effettivamente qualche moneta a terra c'era. Ma, il tempo di rialzare lo sguardo e cercare la sconosciuta per ringraziarla, la stessa era sparita. E con lei anche la borsa della donna di Olgiate Comasco. Con la borsa, rubati telefono cellulare, documenti, bancomat e carta di credito e telefono cellulare. Furto denunciato ai Carabinieri di Olgiate Comasco.

L'allerta del Controllo del vicinato

Dal Controllo del vicinato il tam tam delle segnalazioni per avvisare e mettere sull'attenti i cittadini. Il fenomeno delle truffe, purtroppo, resta sempre dietro l'angolo. Da qui l'invito a tenere gli occhi bene aperti e segnalare tempestivamente al 112 ogni movimento sospetto.