Allerta Coronavirus, un autista canturino al lavoro: “Appena arrivato in azienda mi hanno misurato la febbre”

L’allerta Cornavirus non si ferma (QUI I DETTAGLI) e anche la aziende studiano le contromisure per tutelarsi dal contagio. Franco Cappelletti, autista canturino di 56 anni, ci ha raccontato l’esperienza vissuta questa mattina all’interno di due aziende del Comasco dove, come è solito fare, si è recato per portare della merce.

Autista canturino al lavoro: “Appena arrivato mi hanno misurato la febbre”

“Nella mattinata di oggi, martedì 25 febbraio 2020, sono stato in due aziende comasche – ci ha spiegato – . Nel primo caso mi hanno fatto compilare un foglio dove ho dovuto dichiarare di non essere andato in Cina e di non aver avuto contatti con persone di nazionalità cinese. Nel secondo caso un’altra azienda mi ha misurato la febbre prima di farmi accedere”. Esperienze simili sono capitate anche ad altri colleghi di Cappelletti che in questi giorni si trovavano in provincia di Torino.

“Chi tutela la mia persona?”

“Queste precauzioni non mi hanno dato fastidio, se nella giornata frequento 10 aziende e in 10 mi misurano la temperatura, posso tornare a casa più tranquillo in un certo senso. Voglio però fare una considerazione: le aziende pensano a tutelare loro stesse, ma chi tutela la mia persona? Quando il portinaio si è avvicinato per vedere se avessi o meno la febbre, lui stesso avrebbe potuto essere contagiato. Sono poi venuto a contatto con altre persone, ovvero i magazzinieri e la segretaria che firma la bolla. Nel primo caso mi è stato chiesto se fossi stato in Cina, e se invece fossi stato all’interno della zona rossa? Siamo in una situazione complessa dove è davvero difficile fare e dire la cosa giusta”, conclude con la speranza che l’emergenza possa passare nel più breve tempo possibile.

