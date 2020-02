Ordinanza regionale Coronavirus: le ricadute su Cantù VIDEO

Nella serata di ieri, 24 febbraio 2020, il sindaco di Cantù Alice Galbiati e tutta la giunta hanno voluto spiegare nel dettaglio l’ordinanza regionale per l’emergenza Coronavirus e le sue ricadute su Cantù.

Ordinanza regionale Coronavirus: le spiegazioni del sindaco

In questa prima settimana di ordinanza, quindi fino a domenica 1 marzo, gli uffici comunali saranno regolarmente aperti ma l’accesso al pubblico sarà limitato quindi si chiede di andare in municipio solo se necessario.

I mercati seguono le regole dei supermercati. Quindi sabato e domenica chiusi con possibilità di accedere solo ai reparti alimentari. A Cantù il mercato è il sabato quindi potranno partecipare solo le bancarelle di alimentari

Sono state cancellate tutte le manifestazioni pubbliche, quindi anche la sfilata Magnan di Cantù e la sfilata finale di sabato del Carnevale. Si svolgeranno invece regolarmente giunta e consigli comunali. Proprio oggi si riunirà la giunta a Cantù.

Bar e locali notturni saranno chiusi dalle 18 alle 8. Se un esercente ha ristorante e bar insieme può tenere aperto il ristorante e il bar solo uso ristorante (per esempio per fare caffè a fine pasto). Sospese inoltre le attività ludico sportive al chiuso e non potranno aprire le palestre. Si possono fare allenamenti all’aperto ma senza usare gli spogliatoi. Confermata la chiusura dei luoghi di cultura ma i parchi giochi per bambini resteranno aperti.

