Allerta vento cade un cedro in Comune a Como, ferito un uomo. Pianta caduta anche a Canzo, miracolate mamma e figlia FOTO

I Vigili del fuoco in queste ore sono stati chiamati per diversi interventi sul territorio, circa 60 in tutto il pomeriggio. C’è allerta arancione emessa dalla Protezione Civile della Regione Lombardia proprio a causa del forte vento che sta causando non pochi problemi. Intorno alle 17.40 si segnalano circa 60 interventi di soccorso svolti dai pompieri in Provincia: tagli pianta, rimozione lamiere, persiante pericolanti, messa in sicurezza di illuminazione pubblica, segnaletica divelta, vetri pericolanti, caduta tegole.

Allerta vento crollata una pianta in Comune a Como

Intorno alle 15,30 di oggi le forti raffiche di vento hanno fatto cadere il cedro nel cortile moderno di Palazzo Cernezzi. Un uomo è rimasto ferito in modo non grave, è intervenuto il 118 medicandolo e portandolo all’ospedale Sant’Anna per accertamenti. Negli uffici non ci sono stati feriti. Sono state distrutte alcune vetture che si trovavano nei posteggi del cortile. Al momento il settore Reti, la protezione civile e la Polizia locale stanno mettendo in sicurezza l’area in attesa di rimuovere la pianta.

Altri interventi a Como

C’è stato un intervento per la rimozione di una persiana pericolante in piazza Grimoldi. Lo stesso anche in via Giovio. Pompieri al lavoro mettere in sicurezza le zone interessate dai disagi.

Strada chiusa al traffico

ORE 17 – Sempre a Como in via Mentana la strada è stata chiusa al traffico per la rimozione di alcune tegole pericolanti. Da segnalare anche un intervento di soccorso in via Milano, angolo via Rezia.

In corso anche alcune verifiche al Porto Marina di Como. Al momento non è agibile.

ORE 18.15. Intervento dei Vigili del Fuoco anche in via Rienza a Como per un albero caduto sui fili dell’alta tensione.

Albero caduto su un’auto a Canzo

Un albero è caduto su un’auto a Canzo, in via Roma. L’episodio si è verificato di fronte al negozio Fantinato. All’interno c’erano una mamma e una bambina, miracolosamente uscite illese dal terribile impatto.

Bloccato il passaggio per il cimitero di Canzo

Sempre a Canzo, completamente bloccata dalla caduta di un albero la strada per andare verso il cimitero cittadino. Da segnalare disagi anche al campo da tennis dove è volato via il pallone.

A Ponte Lambro

Qui si segnalano due finestroni della scuola media caduti, così anche le tegole delle primarie. In via Volta è crollato un tetto, inoltre è caduto un lampione in Villa Guaita.

La situazione a Cantù

Anche a Cantù percepite forte raffiche di vento. Il sindaco Alice Galbiati: “Ringrazio l’Assessore alla Sicurezza Maurizio Cattaneo, la Polizia Locale con il suo Comandante Vincenzo Aiello ed il Coordinatore della Protezione Civile Luca Montorfano, che in queste ore sono attivi sul nostro territorio per accertare l’assenza di emergenze. In ogni caso, in considerazione del forte vento che sta flagellando anche la nostra Città, raccomando a tutti i cittadini la massima attenzione e invito a segnalare eventuali situazioni di rischio o pericolo”.