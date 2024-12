Alpinisti appianesi feriti da una scarica di ghiaccio e sassi, sono stati dimessi dall'ospedale

Dimessi dall'ospedale i due alpinisti appianesi rimasti lievemente feriti dopo un incidente in montagna.

L'incidente ha coinvolto due alpinisti di Appiano Gentile

Come riportano i nostri colleghi di primaLaValtellina, l'incidente è avvenuto nel pomeriggio di domenica 15 dicembre quando due uomini, di 29 e 37 anni, residenti ad Appiano Gentile, sono stati travolti da una scarica di ghiaccio e sassi. I tecnici sono stati attivati dalla centrale operativa per prestare soccorso alle due persone coinvolte, durante un'escursione sul Pizzo Painale, a circa 2800 metri di quota, nel territorio comunale di Montagna in Valtellina.

Salvi

Nonostante l’imprevisto, i due alpinisti sono riusciti a mettersi in salvo autonomamente, uscendo dalla via. La situazione ha comunque richiesto il supporto del servizio di elisoccorso di Como, gestito da Areu – Agenzia Regionale Emergenza Urgenza. Sei tecnici del Cnsas - Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico si sono tenuti pronti presso la base per essere eventualmente imbarcati, qualora fosse stato necessario un ulteriore intervento sul campo. Le operazioni si sono concluse in serata con il rientro delle squadre, dopo aver verificato che gli alpinisti fossero in condizioni di sicurezza.

Dimessi dall'ospedale

I due uomini sono stati dimessi dall'ospedale nella serata di domenica dopo essere stati medicati per una contusione a una gamba e per una ferita a una spalla. Hanno quindi potuto fare ritorno a cadsa.