Il Comune di Como, dopo la prima distribuzione di mascherine alla popolazione effettuata il 9 aprile scorso, si appresta a svolgere una nuova consegna di questi dispositivi di protezione. Altre 41mila, a partire dal 1° maggio, verranno imbucate nella cassetta della posta dei residenti.

Altre 41mila mascherine di Regione Lombardia verranno distribuite a Como

Grazie alla ditta ITALBABY di Albavilla che ha donato 47mila buste, in questi giorni le organizzazioni di volontariato che collaborano con il Comune di Como nella gestione dell’emergenza coronavirus stanno provvedendo a imbustare 41mila delle mascherine fornite da Regione Lombardia che verranno distribuite in città, una per ogni nucleo familiare.

I cittadini saranno raggiunti dai volontari che nel prossimo fine settimana, a partire dall’1 maggio, provvederanno a imbucare una mascherina in ogni cassetta delle lettere. A tal proposito Palazzo Cernezzi sottolinea che, per evitare qualsiasi tipo di truffa e/o abuso, i volontari non chiederanno di entrare in casa.

Il Comune conta sulla collaborazione di tutti i cittadini, chiedendo di sigillare le caselle postali inutilizzate e di rendere evidente (qualora non lo fosse) il nome della famiglia sulla casella, così da semplificare il lavoro degli incaricati.

L’assessore alla Protezione Civile, Elena Negretti, nel ringraziare i volontari che stanno collaborando, spiega che “la forza lavoro messa in campo supererà le 100 unità di volontari al giorno, con un percorso che partirà dai quartieri periferici e raggiungerà il centro città entro la fine della settimana”.

Dal canto suo l’assessore al Commercio Marco Butti desidera esprimere “il più sentito ringraziamento all’Italbaby, azienda della provincia di Como che ha donato le buste in un quantitativo tale da poter raggiungere tutti i nuclei familiari”.