Alunni generosi insieme al Giornale di Olgiate e al Banco Alimentare

Alunni generosi alla scuola primaria di Somaino, frazione di Olgiate Comasco. l'intero plesso, infatti, ha aderito all'iniziativa "Caro Babbo Natale vorrei...", organizzata dal gruppo editoriale Netweek, di cui fa parte il Giornale di Olgiate, insieme al Banco Alimentare.

Alunni entusiasti per l'arrivo di Babbo Natale a scuola - Il video

Nella mattinata di oggi, mercoledì 21 dicembre, il centinaio di scolari della primaria ha festeggiato l'arrivo di uno speciale Babbo Natale a scuola. E' stata l'occasione per cantare alcune canzoni natalizie, dimostrando tutto l'entusiasmo che ha caratterizzato la partecipazione di bimbi e docenti all'iniziativa di solidarietà: ogni alunno, infatti, ha consegnato la sua letterina e per ogni letterina che sabato verrà pubblicata sul Giornale di Olgiate noi doneremo un pasto al Banco Alimentare.

Letterine e tanta generosità

Bellissimi i testi scritti dagli scolari, a partire da quelli della classe prima e sino alla classe quinta. E tra i desideri espressi dai piccoli spiccano soprattutto le richieste di pace, laddove c'è ancora la guerra, come in Ucraina, e di un pasto caldo e un tetto per chi vive in condizioni di povertà.

Coreografie e canti bellissimi

la festosa mattinata in clima natalizio ha visto maestre e alunni impegnati in canti accompagnati da bellissime coreografie. Un impegno collettivo che ha dato prova dell'entusiasmo che si respira all'interno del vivace plesso di Somaino. E un grande applauso ha sancito il momento della consegna delle letterine: più di cento, che permettono di donare altrettanti pasti al Banco Alimentare.