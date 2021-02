Alvaro fa i primi passi dopo il trapianto: “Vorrei ringraziare la famiglia di colui che mi ha donato il cuore”

Alvaro Colombo, 60 anni, è tornato a camminare. A distanza di due settimane dal trapianto di cuore al quale è stato sottoposto, ha iniziato un lento percorso di riabilitazione. Ci vorrà ancora del tempo perché possa tornare a vivere la sua vita normale. Quella prima dei due infarti, l’ultimo dei quali a luglio dell’anno scorso, che hanno rischiato di ucciderlo.

GUARDA IL VIDEO

Alvaro torna a camminare dopo il trapianto

Sarà un percorso lungo e pieno di ostacoli ma Alvaro guarda al futuro. Può farlo grazie al trapianto e per questo motivo sottolinea: “Vorrei ringraziare la famiglia di colui che mi ha donato il suo cuore. So solo che era una persona più giovane di me di una decina di anni. Penso che avere l’opportunità di vivere a seguito della scomparsa di un’altra persona non è una cosa da poco. E’ questo l’aspetto che mi emoziona di più in questa mia storia”.

