Alzate: si è insediato il Consiglio comunale con il sindaco Paolo Frigerio

Si è ufficialmente insediato il nuovo Consiglio comunale ad Alzate Brianza con il sindaco Paolo Frigerio. La seduta si è tenuta ieri sera, lunedì 24 giugno 2024, in sala civica.

Nominata la Giunta comunale: Gherbesi è vicesindaco

Con un poco di emozione, il neoeletto primo cittadino Frigerio ha giurato davanti ai cittadini, ai quali ha rivolto poi alcune parole di ringraziamento.

"E' per me oggi un grande onore, una grande emozione riprendere la carica di sindaco di Alzate dopo tanti anni. Mi prendo oggi l'onere di un preciso mandato per i cittadini da rispettare. Ringrazio anzitutto mia moglie Marisa e i miei figli Chiara e Francesco che mi hanno supportato in questi mesi. Se oggi siamo qui è perché molti cittadini hanno trovato poritivo quanto fatto e apprezzato l'impegno: e da parte mia assicuro il massimo impegno e la disponibiilità nel fare del nostro meglio, con puntiglio, per la gestione del paese. Ereditiamo una situazione difficile che è per noi una sfida e ci motiva ancora di più nel "fare": confido nel sostegno di tutti, chiedo a tutti di lavorare insieme, in armonia, lealmente, nel rispetto reciproco, convinto che una condivisa scelta di intenti sia fondamentale. Grazie a tutti i candidati, anche a quelli di Giovine Alzate, che con coraggio si sono messi a disposizione della comunità. Non è banale ricordare chi non è stato eletto ma rimane al nostro fianco, e chi ha lavorato per tutta la campagna elettorale senza risparmiarsi. Dobbiamo investire sui giovani ma non mandarli allo sbaraglio: è indispensabile guidarli a imparare e muoversi nell'affascinante mondo della amministrazione comunale. In questa sede potranno affiancarci ad amministrare il paese, saranno pronti al futuro e alle sfide per progettare la Alzate dei prossimi anni. Sono convinto che dalla sintesi e proposte costruttive si possa e debba cogliere il buono che ognuno nel suo ruolo saprà offrire. Un pensiero lo voglio dedicare anche per chi non c'è più e con cui ho condiviso anni di Amministrazione, in particolare Pinuccia Nettare e Donato Mosconi. Buon lavoro a tutti, viva Alzate e viva la Repubblica!".

Il primo cittadino ha poi nominato gli assessori e, come promesso, ha preannunciato le deleghe che intende conferire ai consiglieri.

Come già reso noto nei giorni scorsi, ad affiancare il primo cittadino Frigerio saranno gli assessori Massimo Gherbesi, Mariolina Sala, Sergio Molteni e Luisa Maria Mauri.

Il sindaco ha poi preannunciato le deleghe che intende dare ai consiglieri, specificando che si tratta di deleghe generali e che quelle ufficiali saranno comunicate entro il prossimo 10 luglio. Ciascuno dei consiglieri affiancherà gli assessori coadiuvandoli nelle deleghe conferite. In particolare Marco Pessina, capogruppo di maggioranza, avrà con tutta probabilità la delega a Società partecipate, Contrattualistica, Appalti, Rapporti con le Amministrazioni comunali. Luca Corbetta a Sport, Rapporti con le associazioni; Marica Sandionigi a Politiche giovanili, Bilancio e Servizi sociali; Noemi Freddi a Lavori pubblici, Pubblica Istruzione, Cultura, Edilizia privata; Alessandro Molteni a Innovazione, Ambiente, Energia Rinnovabile e Sicurezza.

Alla seduta è poi intervenuto anche Marco Bonetto, capogruppo di minoranza, che ha annunciato l'intenzione di collaborare per il paese.

"Sono d'accordo con il sindaco: farsi avanti è stato un atto di coraggio da parte di tutti noi. La nostra volontà è di collaborare, di un confronto onesto e di una opposizione giusta e costruttiva, per un unico obbiettivo che non sarà certamente facile. Sicuramente avere una opposizione vera e propria e non passiva farà bene, perché è giusto che diciamo la nostra, vogliamo un futuro migliore per il paese. Lo vogliamo per noi ma anche per chi ci circonda".