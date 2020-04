‼️ AGGIORNAMENTO #CORONAVIRUSAcquisto di un numero minino di 8 prodotti per spesa nei nostri supermercati.Per tutti i dettagli rinvio al sito del Comune di Cantù e alla sua pagina fb. Pubblicato da Alice Galbiati su Venerdì 17 aprile 2020

L’ordinanza è stata emanata oggi, venerdì 17 aprile 2020, dal sindaco Alice Galbiati e introduce disposizioni per gli acquisti in medie e grandi strutture di vendita, in vigore da sabato 18 aprile 2020 sino a domenica 3 maggio.

Anche a Cantù minimo otto prodotti per la spesa

Lo spostamento sul territorio comunale per recarsi a fare acquisti nelle grandi e medie strutture di vendita è consentito solo per l’acquisto di almeno otto prodotti alimentari e non. Una decisione che negli scorsi giorni ha preso anche il sindaco di Erba.

Non soggiacciono alla limitazione degli 8 pezzi minimi:

• Computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici in esercizi non specializzati (𝙾𝚛𝚍𝚒𝚗𝚊𝚗𝚣𝚊 𝚁𝚎𝚐𝚒𝚘𝚗𝚊𝚕𝚎 𝟻𝟸𝟾/𝟸𝟶𝟸𝟶);

• Apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (𝙾𝚛𝚍𝚒𝚗𝚊𝚗𝚣𝚊 𝚁𝚎𝚐𝚒𝚘𝚗𝚊𝚕𝚎 𝟻𝟸𝟾/𝟸𝟶𝟸𝟶);

• Articoli per l’illuminazione (𝙾𝚛𝚍𝚒𝚗𝚊𝚗𝚣𝚊 𝚁𝚎𝚐𝚒𝚘𝚗𝚊𝚕𝚎 𝟻𝟸𝟾/𝟸𝟶𝟸𝟶);

• Ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico;

• Apparecchiature fotografiche e relativi accessori (𝙾𝚛𝚍𝚒𝚗𝚊𝚗𝚣𝚊 𝚁𝚎𝚐𝚒𝚘𝚗𝚊𝚕𝚎 𝟻𝟸𝟾/𝟸𝟶𝟸𝟶));

• Esercizi di vendita di prodotti per animali;

• Esercizi di vendita di materiale per ottica.