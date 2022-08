Ancora motociclisti all'ex campo base di Pedemontana: denunciati 9 giovani comaschi.

A seguito alla denuncia sporta dalla società Autostrada Pedemontana Lombarda Spa, i Carabinieri della Stazione di Lentate sul Seveso hanno identificato e denunciato 14 giovani di età compresa tra i 15 e i 23 anni che sono stati colti all’interno dell’area recintata dell’ex campo base del cantiere nel Comune di Lazzate, utilizzato durante le fasi di realizzazione dell'autostrada.

I giovani, dei quali nove sono residenti in provincia di Como (Bregnano, Cermenate, Cantù, Fino Mornasco, Limido Comasco), uno in provincia di Milano (Cernusco sul Naviglio), uno in provincia di Verbania (Domodossola), tre in provincia di Varese (Tradate e Uboldo), sono stati colti mentre erano intenti a effettuare pericolose manovre con le rispettive moto e ciclomotori.

L’area è la stessa dove il 12 marzo scorso si è verificato l’incidente mortale di uno studente 16enne di Cermenate ed è da tempo stata segnalata quale teatro di pericolose manovre fuoristrada da parte di giovani centauri, spesso incuranti, oltre che della proprietà altrui, anche delle insidie nascoste nell’area di un ex cantiere, non idonea per attività motociclistica.