tragico epilogo

Ha lottato per due giorni dopo l'incidente con la moto del padre.

Non ce l'ha fatta il 16enne comasco soccorso sabato, 12 marzo 2022, a Lazzate in provincia di Monza e Brianza dopo un gravissimo incidente in moto.

Schianto con la moto a Lazzate: non ce l'ha fatta il 16enne di Cermenate

Il giovane, residente a Cermenate, era ricoverato al Niguarda di Milano in prognosi riservata. L'incidente è avvenuto sabato sera, intorno alle 19.10 in via Fratelli Rosselli a Lazzate, all'interno del campo base in disuso dell'autostrada A36 Pedemontana. Il ragazzo era alla guida di un motociclo enduro Honda CRF 250 quando, per cause in corso di accertamento, è andato a sbattere contro un new jersey adiacente alla cancellata in ferro che delimita la recinzione dall'adiacente autostrada. Il veicolo, sprovvisto della targa, è di proprietà del padre del minore.

A seguito all’impatto il 16enne, che indossava regolarmente il casco, è stato soccorso dal personale del 118 ed è stato trasportato in eliambulanza in codice rosso presso il Pronto soccorso dell’ospedale “Niguarda” di Milano con un grave trauma cranico. Nelle ultime ore, purtroppo il decesso.