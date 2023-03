Andrea Marchesini e il cane Tito sono stati trovati morti in un canale

Sono terminate, con un tragico epilogo, le ricerche di Andrea Marchesini e del suo cane Tito partiti sabato alla volta della Valvarrone, nel lecchese, e mai più tornati a casa. Dopo due giorni di ricerche incessanti sono stati ritrovati i loro corpi, senza vita, oggi, lunedì 27 marzo 2023, in un canale.

Il corpo dell'uomo, 53nne residente a Ponte Lambro, è stato individuato in un canale dai soccorritori che da ieri, nonostante il maltempo, hanno lavorato con grande impegno nella speranza di ritrovarlo in vita. A perdere la vita è stato anche il cane Tito con il quale Marchesini aveva deciso di effettuare l'escursione che gli è stata tragicamente fatale. Saranno i tecnici e le forze dell'ordine a ricostruire la dinamica della tragedia.

Le serrate ricerche di Marchesini e di Tito

Imponente lo spiegamento di forze sceso in campo per cercare l'uomo che sabato sera non aveva fatto rientro a casa. Dopo che la sua auto, una Kia verde, è stata individuata a Premana, le operazioni si sono concentrate nella zona sopra gli alpeggi.

Per tutto il pomeriggio di ieri, e fino a tarda sera sono state impegnate le squadre territoriali del Soccorso alpino, Stazione di Valsassina - Valvarrone della XIX Delegazione Lariana, la Guardia di Finanza con l’elicottero partito da Venegono e l’elisoccorso di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza.

In campo anche i Vigili del fuoco con due unità dal Comando di Lecco, un fuori strada con 4 unità dal distaccamento di Bellano quattro operatori Saf da Milano e uno specialista di topografia dal Comando di Milano.

Le ricerche sono state sospese nella notte e sono riprese con le prime luci di oggi anche con l'impego di droni, squadre TAS ( topografia applicata al soccorso ) e SAF specializzate per operare in zone impervie.

Nel pomeriggio di oggi, come detto, il tragico epilogo.