Anziano investito e ucciso in carrozzina: a guidare l’auto Martinez, portiere dell’Inter

Il 27enne spagnolo ha urtato lo scooter elettrico dell’81enne che avrebbe invaso la corsia.

Josep Martinez, secondo portiere dell’Inter, nella mattina di oggi, martedì 28 ottobre, ha investito e ucciso un uomo di 81 anni a bordo di una carrozzina elettrica.

L’incidente a Fenegrò, Martinez alla guida dell’auto

Martinez, portiere spagnolo di 27 anni, è stato trasportato sotto shock in ospedale, insieme al medico della società nerazzurra, a seguito dell’incidente avvenuto poco prima delle 10 a Fenegrò, vicino ad Appiano Gentile – paese che ospita il centro nerazzurro BPER Training Centre in memory of Angelo Moratti – lungo la Novedratese. Sembrerebbe che il giocatore dell’Inter, alla guida della sua auto, ha urtato lo scooter elettrico per anziani, che avrebbe invaso la corsia. L’impatto per l’anziano di 81 anni è stato fatale: il decesso è avvenuto a bordo dell’elisoccorso, giunto sul posto.

Conferenza stampa annullata

L’allenatore dell’Inter Cristian Chivu, venuto a conoscenza della notizia, ha annullato la conferenza stampa prevista per oggi in vista della partita di domani, mercoledì 29 ottobre, allo stadio “San Siro” contro la Fiorentina.