Appiano Gentile, inaugurate due nuove colonnine di ricarica per veicoli elettrici

Appiano Gentile entra nella rete RicaricACI: inaugurate due nuove colonnine di ricarica per veicoli elettrici.

Transizione energetica con due nuove colonnine

Il Comune di Appiano Gentile compie un passo concreto verso la transizione ecologica ed energetica, grazie all’attivazione di due nuove colonnine di ricarica per veicoli elettrici installate nel parcheggio di via Salita Antica Pieve. L’iniziativa rientra nel progetto RicaricACI, promosso dall’Automobile Club Como in collaborazione con Atlante Italia, e si inserisce in un più ampio piano di sviluppo infrastrutturale che coinvolge l’intero territorio provinciale. Le due stazioni di ricarica – una da 22 kW e una da 60 kW, a seconda delle esigenze di ricarica lenta o veloce – sono operative e accessibili al pubblico. L’intervento è stato realizzato da ATI Atlante-Cicalese Impianti, soggetto esecutore dell’infrastruttura.

Lunedì l’inaugurazione

Alla cerimonia inaugurale di ieri, lunedì 15 settembre, hanno partecipato il presidente dell’Automobile Club Como Enrico Gelpi, il direttore Roberto Conforti, il sindaco di Appiano Gentile Fabrizio Rusconi, insieme al consigliere comunale Alessio Caiafa, per Atlante Italia Niccolò Aiazzi, head of site acquisition Atlante Italia, il delegato Aci di Appiano Gentile Linda Carpani e il consigliere provinciale Valerio Perroni in rappresentanza del presidente Bongiasca ed anche vicesindaco del Comune di Villa Guardia che, oltre a portare il saluto del presidente, ha sottolineato l’importanza dell’infrastruttura nel contesto della transazione verso una mobilità più ecologica e sostenibile.

Il progetto

Il progetto RicaricACI, primo del suo genere a livello nazionale nell’ambito della rete ACI, è stato ideato dall’ACI Como e nasce con l’obiettivo di costruire un’infrastruttura capillare e pubblicamente accessibile per la ricarica dei veicoli elettrici, con particolare attenzione ai Comuni sede di delegazioni ACI. Una rete che si fonda su una virtuosa sinergia tra enti locali e soggetti privati, nel pieno rispetto della sostenibilità ambientale ed economica.

“Un disegno ambizioso”

“L’inaugurazione delle colonnine ad Appiano Gentile è un ulteriore tassello di un disegno ambizioso che mira a portare la mobilità elettrica nei centri strategici della provincia” – ha dichiarato Enrico Gelpi, Presidente di ACI Como – Con il progetto RicaricACI abbiamo voluto coniugare il nostro ruolo storico nella promozione della mobilità con una visione rivolta al futuro. Le nuove tecnologie devono essere accessibili e diffuse: per questo stiamo costruendo una rete solida e articolata, senza pesare sulle casse comunali, con un servizio in più a condizioni agevolate per i Soci Aci e i residenti nel Comune di Appiano Gentile”. Il Comune di Appiano Gentile ha aderito con convinzione al progetto, riconoscendone il valore sia in termini ambientali che di servizio ai cittadini. “Il Comune di Appiano Gentile è orgoglioso di essere parte attiva del progetto RicarcACI e di poter usufruire della presenza di due nuove colonnine di ricarica per veicoli elettrici. In collaborazione con Automobil Club Como e Atlante Italia abbiamo messo a disposizione per questo progetto 4 parcheggi disponibili sia per i nostri cittadini che per tutti coloro che necessitano di ricaricare la propria autovettura. Questa operazione si integra in una politica amministrativa che il comune di Appiano Gentile sta seguendo da diversi anni per implementare nel nostro territorio una maggiore sostenibilità ambientale abbinata ad una transizione energetica. Inoltre in base al Protocollo d’Intesa che abbiamo sottoscritto diamo la possibilità ai nostri cittadini di usufruire, per la ricarica delle loro auto, di tariffe agevolate. Un esempio di ottima sinergia tra enti locali e soggetti privati”, ha dichiarato il primo cittadino di Appiano Gentile.

Impegno per la mobilità elettrica

“Con questa inaugurazione ad Appiano Gentile Atlante rafforza il proprio impegno per la mobilità elettrica inaugurando una stazione di ricarica pensata per garantire efficienza, capillarità e facilità d’uso. Siamo felici di aver portato anche qui un’infrastruttura in grado di supportare la transizione verso una mobilità più sostenibile grazie anche alla collaborazione con ACI Como e il Comune di Appiano Gentile”, ha dichiarato Niccolò Aiazzi, Head of Site Acquisition Atlante Italia. Come per gli altri Comuni aderenti a RicaricACI, anche ad Appiano Gentile i residenti e i Soci ACI potranno beneficiare di tariffe agevolate per il servizio di ricarica. Basterà scaricare sul proprio dispositivo l’app myAtlante, registrarsi e inviare una richiesta ad ACI Como per ottenere lo sconto dedicato. Con questa nuova installazione, il progetto RicaricACI continua a rafforzare la rete provinciale di ricarica, offrendo soluzioni concrete per cittadini, pendolari e turisti e dimostrando che lo sviluppo sostenibile passa anche dalle scelte locali, condivise e strategiche. L’interesse crescente da parte dei Comuni coinvolti conferma la validità dell’iniziativa e l’urgenza di dotare il territorio di servizi all’altezza delle sfide ambientali del presente.