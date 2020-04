Arosio, Ats ricalcola il numero dei decessi con il dato delle Rsa e salgono da 5 a 22

Sono dati pesanti quelli sull’emergenza coronavirus che il sindaco di Arosio, Alessandra Pozzoli, riporta oggi, 29 aprile 2020. E a dare un colpo importante è il ricalcolo dei decessi che Ats Insubria ha fatto dopo aver ricevuto i dati sulle Rsa del territorio.

Arosio, 22 decessi che comprendono le morti nelle case di riposo

“Le persone positive al Covid-19 sono 74 – spiega nel suo comunicato il sindaco Pozzoli – In questo numero, come già chiarito in precedenza, sono compresi anche gli ospiti della Fondazione Anna Borletti e della RSA Nidasio Galetti“.

Quindi prosegue: “I cittadini arosiani guariti dalla malattia salgono a 7, mentre non si registrano persone sottoposte alla sorveglianza attiva (quarantena)”.

C’è però un dato impressionante che aumenta dalla scorsa settimana, quello dei decessi, che fino a venerdì scorso erano 5.

“Merita invece un accenno specifico il numero dei decessi, che sale a 22, e comprende sia i cittadini arosiani, sia gli ospiti delle due citate strutture – spiega il sindaco – A tal proposito, riporto letteralmente quanto riferito in una nota di Ats Insubria, allegata al report quotidiano:

Si specifica che l’incremento del numero dei soggetti deceduti rappresentato nel report odierno è dovuto ad una puntuale ricognizione sull’andamento dell’epidemia nelle RSA/RSD che ha portato ad aggiornare la rilevazione del dato sulla mortalità in tali strutture. L’incremento non è da riferire pertanto alla singola giornata odierna, ma ad un periodo più esteso di sorveglianza, come si evince dall’analisi delle date di decesso in nostro possesso trasmesse da Regione Lombardia”.

Il sindaco Pozzoli va però oltre queste “suddivisioni” e conclude: “Al di là di ogni dato e del contenuto interpretativo, mi sta a cuore rivolgere alle famiglie di ciascuna delle persone decedute, un pensiero di solidale partecipazione al lutto”.