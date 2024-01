Arosio, blitz anti spaccio. Molteni: "Città e boschi di nuovo a disposizione dei cittadini"

Gli Squadroni Cacciatori di Sicilia e i Carabinieri della Tenenza di Mariano Comense nella giornata di ieri, venerdì 12 gennaio 2024, hanno portato a compimento un'operazione contro lo spaccio nei boschi ad Arosio, in particolare in località Cascina Gusta, che ha permesso non solo il sequestro di cocaina, hashish ed eroina, ma anche l'arresto di un 22enne. Sull'operazione è intervenuto il sottosegretario canturino al Ministero dell'Interno Nicola Molteni: “Complimenti all'Arma dei Carabinieri. Tolleranza zero contro spaccio: città e boschi lombardi e comaschi assicurati a piena disponibilità dei cittadini”.

Arosio, blitz anti spaccio nei boschi

“Ringrazio i Carabinieri, il reparto dei Cacciatori di Sicilia, il loro squadrone eliportato e le autorità tutte per una grande operazione di legalità e sicurezza contro i venditori di morte. Una azione che va avanti da mesi in sinergia con le autorità locali. Sono orgoglioso del lavoro fatto e dei risultati ottenuti - ha commentato - Non abbassiamo la guardia contro spacciatori che minacciano la sicurezza e rovinano la vita dei nostri cittadini”.

“È un risultato importante l’arresto dello spacciatore e il sequestro di quasi due chili di droga tra cocaina, eroina e hashish, oltre a due machete e 19mila euro di denaro contante. Una nuova vittoria dello Stato che riafferma la sua presenza sul territorio- ha proseguito il sottosegretario - Tolleranza zero contro gli spacciatori. Dal canto mio assicuro che continueremo in questa operazione di ripristino della legalità - ha concluso Molteni - Continueremo a riportare città e boschi lombardi e comaschi nella piena e serena disponibilità di cittadini, famiglie e comunità”.