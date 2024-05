Arrestati due spacciatori a Inverigo: ieri, venerdì 11 maggio 2024, il blitz.

Arrestati due spacciatori: l'operazione

La Compagnia Carabinieri di Cantù sta continuando i controlli straordinari nelle zone boschive, al fine di contrastare il fenomeno dello spaccio al dettaglio di sostanze stupefacenti, con il supporto di personale dello "Squadrone Carabinieri Cacciatori Sicilia”. Ieri, nei pressi di via Fornacetta, i militari hanno arresto in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, due cittadini marocchini di 24 e 26 anni, entrambi irregolari sul territorio nazionale e senza fissa dimora, inoltre il 26enne con precedenti penali.

Sorpresi vicino a un bivacco

I due cittadini stranieri sono stati sorpresi nei pressi di un bivacco in possesso di 78 grammi circa di hashish, suddiviso in dosi già confezionate, 11,4 grammi circa di cocaina, suddivise in 14 dosi, 1200 euro circa e del materiale vario per il confezionamento e la pesatura dello stupefacente. L’attività di contrasto, anche in questo caso, ha prodotto un notevole danno agli spacciatori, che oltre a rispondere penalmente del proprio comportamento, ha arrecato un danno materiale quantificabile in circa 3mila euro. I controlli proseguiranno nei prossimi giorni con la medesima intensità nelle zone boschive e nelle aree urbane.