Arresto convalidato per l'uomo che ha aggredito Carabinieri e soccorritori

Arresto convalidato nella mattinata di oggi per l'uomo che, ieri sera, a Olgiate Comasco, ha aggredito soccorritori e Carabinieri intervenuti per aiutarlo.

Arresto convalidato

Il processo, con rito direttissimo, ha convalidato l'arresto del 33enne che aveva dato in escandescenza dopo un intervento di soccorso in via Roma. Applicata la misura degli arresti domiciliari. Un episodio movimentato, conclusosi con le manette fatte scattare per fermare l'uomo che aveva reagito aggredendo sia i soccorritori che i Carabinieri. Lo stesso, trasportato dapprima all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia, era risultato in stato di ebbrezza e positivo alla cocaina.