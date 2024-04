Arresto spacciatore a Erba, Zoffili: "Ottimo risultato: nessuna tolleranza per questi venditori di morte"

Arresto di uno spacciatore a Eugenio Zoffili sono arrivati i complimenti agli agenti della Squadra Mobile della Questura di Como per l'operato. Erba : dal deputato erbesesono arrivati i complimenti agli agenti della Squadra Mobile della Questura di Como per l'operato.

"Nessuna tolleranza a questi venditori di morte"

Nello specifico, venerdì scorso 30 marzo 2024 è stato arrestato in città un 41enne marocchino, con permesso di soggiorno spagnolo, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Con sé aveva 11 confezioni di cocaina per un peso totale di quasi 9 grammi, un piccolo quantitativo di hashish e 2.300 euro in contanti.

Queste le parole di Eugenio Zoffili (in foto), Rappresentante Speciale per la lotta alla criminalità organizzata dell’Assemblea parlamentare OSCE e Vice Coordinatore regionale della Lega Lombarda per Salvini Premier, in merito al risultato ottenuto dalla Squadra Mobile della Questura di Como.

"Complimenti agli agenti della Squadra Mobile della Questura di Como, che nei giorni scorsi hanno arrestato a Erba uno spacciatore di nazionalità marocchina, con permesso di soggiorno spagnolo. L'uomo, che al momento del fermo in un'auto presa a noleggio aveva diverse dosi di cocaina e oltre 2.000 euro in contanti, si spostava nelle zone maggiormente frequentate da assuntori di droga per cedere loro gli stupefacenti. Ringrazio gli agenti della Polizia di Stato di Como, per l'importante ed efficace opera di contrasto a questi venditori di morte, che alimentano una delle principali fonti di finanziamento della criminalità organizzata e ai quali non va concessa nessuna tolleranza. Grazie al Ministro dell'interno Matteo Piantedosi e al Sottosegretario Nicola Molteni per il loro costante impegno nel garantire la sicurezza e la legalità sull'intero territorio nazionale, che costituisce una priorità assoluta per la Lega e per il nostro Governo".