Ats Insubria fa il punto sui tamponi: in provincia di Como poco più di 17mila le persone testate

Dopo aver fatto un primo bilancio sull’andamento dei test sierologici, Ats Insubria fa il punto sui tamponi. Quest’ultimo test serve a capire chi è positivo al virus e chi invece è guarito e quindi si è negativizzato.

Ats Insubria fa il punto sui tamponi

L’Agenzia di Tutela della Salute alla data del 14 maggio, segnala che nel territorio dell’Ats Insubria comprendente le province di Como e Varese sono stati effettuati 51.037 tamponi, di cui 8.139 hanno dato esito positivo, 30.044 negativo e 1.446 debolmente positivo. Complessivamente sono 37.379 le persone sottoposte a tampone. Nel totale dei tamponi eseguiti rientrano 11.395 test effettuati nelle RSA, di cui 6.399 sugli ospiti e 4.996 sugli operatori.

Per l’ambito territoriale di Como, limitatamente al territorio di competenza di ATS Insubria che non comprende l’Alto Lario, sono stati effettuati 23.585 tamponi di cui 3.827 hanno dato esito positivo, 18.708 hanno dato esito negativo e i restanti 1.050 sono risultati dubbi. Sono stati sottoposti a tampone 17.299 soggetti. Per l’ambito territoriale di Varese si registrano in totale 27.452 tamponi di cui 4.312 sono risultati positivi, 22.444 negativi e 696 debolmente positivi. Sono stati sottoposti a tampone 20.080 soggetti.

L’effettuazione di più tamponi su alcuni soggetti, rende ragione della non corrispondenza del numero di tamponi effettuati con il numero di individui sottoposti a tampone. Può accadere infatti, che pur in presenza di guarigione clinica da 14 giorni, il soggetto risulti ancora positivo al test diagnostico. In questo caso la quarantena viene prolungata e il tampone successivamente ripetuto.

La media giornaliera

Mediamente nelle postazioni “drive in” vengono processati circa 500 tamponi al giorno, a cui vanno aggiunti i test effettuati dalle ASST e dalle Strutture Sanitarie e Sociosanitarie accreditate e a contratto. Settimanalmente vengono eseguiti circa 5.000 tamponi.

Le postazioni tende attualmente attive sono a Como in via Castelnuovo 1, a Erba presso l’associazione Lario Soccorso di via Trieste 17, a Lanzo, Centro Valle Intelvi loc. San Fedele presso la sede Croce rossa. Da oggi è operativa anche una nuova postazione a Como presso la sede dell’associazione Croce Azzurra, in via Colonna 3.

L’accesso alla postazione tamponi non è libero, ma avviene a seguito di invito dell’autorità sanitaria, che invia una convocazione tramite email. A breve sarà attivato anche un servizio di segnalazione tramite SMS.